Собянин: 535 московских компаний участвует в проекте "Производительность труда"

Проект "Производительность труда" помог столичным компаниям за четыре года получить свыше 15 миллиардов рублей благодаря оптимизации бизнес-процессов.

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, участниками программы стали уже свыше пятисот организаций, занятых в сферах с низкой производительностью и высоким потенциалом роста.

Среди которых: обрабатывающая промышленность, торговля, строительство, а также туризм, транспортировка и хранение. Проект помог компаниям примерно на треть сократить время протекания процессов. А производительность труда в среднем увеличилась в полтора раза.