В Ленобласти нашли тело похищенного мальчика

В Ленинградской области найдено тело девятилетнего мальчика, похищенного 4 дня назад в Санкт- Петербурге. Поиски завершились на территории Ломоносовского района у замёрзшего водоёма.

Это место указал предполагаемый убийца, задержанный накануне. 38-летний уроженец ЛНР сознался в содеянном. На подозреваемого вышли по записям с камер видеонаблюдения. Они зафиксировали, как школьник садится в автомобиль на парковке торгового центра. После этого связь с мальчиком была потеряна.

У задержанного и раньше были проблемы с законом. Следователи прорабатывают несколько версий. Известно, что ребёнок был из многодетной семьи. Свободное время он проводил вне дома, часто гулял у торгового центра, где мыл фары автомобилей. Возбуждено уголовное дело.