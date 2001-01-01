В Европе - очередной скандал в монаршем семействе. На этот раз - в Норвегии. Сегодня начинается судебный процесс над старшим сыном кронпринцессы Мариусом Хёйби. Молодой человек давно в поле зрения прессы и полиции. Его подозревают в десятках преступлений, в том числе изнасилованиях и незаконном обороте наркотиков. Да и отец юноши имеет сомнительную репутацию и темное прошлое. А сама претендентка на престол, как выяснилось, тесно общалась с американским педофилом Джеффри Эпштейном.

Скандал в королевском семействе Норвегии. Мариус Борг Хёйби - сын кронпринцессы Метте-Марит - сегодня предстанет перед судом. 38 обвинений. В том числе - подозрения в четырех случаях изнасилования. А также угрозы убийством, жестокое обращение с бывшими партнёршами, перевозка трех с половиной килограммов марихуаны. И уже по мелочи - нарушение правил дорожного движения.

Мариусу сейчас двадцать девять лет. И у его отца Мортона Борга тоже случались большие проблемы с законом. Он был приговорен к тюремному сроку за наркоторговлю. А вот мать Метте-Марит в 2001 году вышла замуж за кронпринца Хокона, являющегося наследником норвежского престола. Фактически он и воспитывал Мариуса с четырех лет и считал своим сыном.

Первый раз Мариуса Борга Хёйби арестовали еще в августе 2024 года после дебоша у одной из девушек. Он тогда признал вину в нанесении телесных повреждений, порче имущества. Объяснял, что сделал это находясь в алкогольном и наркотическом опьянении. Но отрицал вину в изнасилованиях. И за последние полтора года дела против него то закрывали, то открывали вновь.

Буквально перед сегодняшним судом Хейби был арестован по новым обвинениям. В полиции заявили о том, что преступления, предположительно, произошли в выходные. Мариус обвиняется в нападении, угрозах ножом и нарушении судебного запрета. Ожидается, что начавшиеся сегодня судебные разбирательства продлятся около двух месяцев. Наследнику кронпринцессы грозят десять лет тюрьмы.

Впрочем, над репутацией придётся работать. Мать Мариуса - Метте-Марит оказалась в центре еще одного громкого скандала - с Джеффри Эпштейном, осужденным за секс-торговлю. В обнародованных недавно файлах её имя упоминается множество раз.