Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 10-летней Тани Кужелевой из Москвы

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Наш сюжет о 10-летней Тане Кужелевой из Москвы. У девочки - страшный диагноз: туберозный склероз, вызывающий бесконтрольный рост доброкачественных опухолей с поражением головного мозга и всех органов. А также редкая форма эпилепсии. Ежедневные частые приступы представляют смертельную опасность для ребёнка. Врачи перепробовали множество способов лечения и препаратов, но болезнь не отступает. Наконец появилась надежда: лекарство, которое поможет прекратить мучительные приступы и позволит Тане полноценно жить и развиваться. Вот только стоит спасительный препарат более четырёх миллионов рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах.

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Тани. Чтобы помочь, достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Жизненно необходимый препарат нужен уже сейчас - время упускать нельзя.

Таня укладывается с трудом. После очередного приступа ей нужно восстановиться. Мама нежно обнимает и вспоминает, как девочке поставили страшный диагноз. Туберозный склероз - органическое поражение головного мозга и всех органов, из-за которого развиваются доброкачественные опухоли. Их бесконтрольный рост вызывает эпилепсию.

"Тяжело, конечно. Я первый год плакала, не останавливаясь, каждый день. Потому что никто не мог дать никаких прогнозов. Будет ли говорить, ходить, понимать", - говорит Валерия Круглова, мама Тани.

У Тани бывает до 20 приступов в день. Вот очередной застал ребенка в спальне. А вот - за школьными тетрадками. Сама Танюша про приступы говорит спокойно. Показывает, как нужно себя вести. Она знает свой диагноз и мечтает стать врачом. Только сказать об этом ей сложно.

Все возможные способы лечения и препараты уже использованы. Но, увы, нужного результата нет. Танюша поначалу сама не понимала, что происходит. Вдруг ноги перестали слушаться. От резкой боли и бессилия плакала с утра до вечера.

Прекратить мучительные приступы может помочь только специальный препарат. Но стоит он очень дорого. Более четырех миллионов рублей. Семье, в которой работает только папа, приобрести его не под силу. Мама - в отчаянии.

"Такие долгие приступы, как у нас, они могут даже угрожать жизни. То есть каждый приступ может реально стать последним", - сказала мама Тани.

Единственное, что сейчас хоть чуть-чуть помогает притупить боль - улыбка мамы и объятия дедушки. Дедушка, узнав диагноз Тани, чуть не схлопотал инфаркт. А потом решил каждую минуту своей жизни посвятить любимой внучке.

На детской площадке Танюша с другими детьми не знакомится - устала от вопросов. Общается только с дедушкой и своим верным другом - двоюродным братом Сашей. Дедушка смотрит на то, как Таня изо всех сил старается быть, как все - и глотает слёзы.

"Много препаратов использовали - никак. Ну никак не получается вывести так, чтобы больше приступов не было. Я, конечно, надеюсь, что есть добрые люди. Которые помогут. Люди, если вы сможете, помогите - моей внучке. Не могу даже говорить", - сказал Вячеслав Кужелев, дедушка Тани.

Сама Танюша тоже молчит. Но очень верит, что ей обязательно помогут. И у неё будет самое главное - возможность полноценно жить.

Каждый приступ - мучительное испытание и угроза для ребёнка. Тане требуется срочно начать лечение - и ваша помощь нужна прямо сейчас! Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Татьяны Кужелевой, программа 2470