В Уфе девятиклассник напал на школу

Ученик девятого класса напал на школу в Уфе.

Инцидент произошел гимназии №16. По предварительным данным, школьник выстрелил в учителя из травматического пистолета, пишет telegram-канал Mash. Позже первый вице-премьер Башкирии Урал Кильсенбаев опроверг информацию о пострадавших.

Мотивы подростка пока неизвестны. Он задержан.

Ранее в Нижнекамске ученик 7 класса ворвался в школу с ножом и ранил ножом уборщицу. Нападавшего задержали, пострадавшая получила необходимую медицинскую помощь. Возуждено уголовное дело о халатности и покушении на убийство.