Украина и Запад согласовали план ответа на нарушение мирного соглашения

Украина, Соединенные Штаты и страны Европы согласовали многоуровневый план поддержки любого будущего мирного соглашения между Москвой и Киевом. Об этом рассказали во вторник, 3 февраля, информированные источники.

По словам собеседников Financial Times, Запад пообещал киевскому режиму, что в случае "постоянных нарушений Россией" мирного соглашения США и Европа дадут "скоординированный военный ответ" в течение суток, если российская сторона проигнорирует дипломатическое предупреждение.

В случае продолжения боевых действий соглашение предусматривает вмешательство "коалиции желающих", а если эскалация перерастет в масштабное наступление, через 72 часа после первого нарушения перемирия начнутся скоординированные военные действия сил при поддержке Запада и с привлечением армии США.

Никто из официальных лиц пока не подтверждал подписание такого документа. 29 января помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков, комментируя сообщения о гарантиях безопасности Украине, отмечал, что "с российской стороной никто это не согласовывал".

Тем временем американский лидер Дональд Трамп заявил, что "дела с Украиной и Россией идут очень хорошо", поэтому "мы можем ждать хороших новостей". От конкретики политик воздержался, подчеркнув, что урегулирование украинского конфликта — это сложный процесс.