Гидрометцентр опроверг сообщения о снегопаде до конца февраля в Москве

Сообщения о том, что на столичный регион надвигается снегопад, который не прекратится до конца февраля, не соответствуют действительности. Об этом рассказал во вторник, 3 февраля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как подчеркнул метеоролог, в Москве в ближайшую неделю никаких снегопадов не ожидается, не прогнозируется, поскольку столица будет находиться на восточной периферии хорошо выраженного антициклона.

Вильфанд пояснил, что "давление повышенное, значит, нисходящее движение по вертикали размывает облака, поэтому неоткуда снегу будет взяться, снегопадов не будет".

Эксперт также подтвердил, что до конца первой рабочей февральской недели в Москве и Подмосковье будут царить "морозы не просто сильные, а очень сильные — отклонение от нормы двузначное". Столбики термометров будут демонстрировать значения, отстающие от климатической нормы на 10-13 градусов.

По ночам до наступления выходных жителей и гостей Москвы ожидает 20-25 градусов мороза, а в отдельных районах Подмосковья температура может падать до минус 28-30 градусов, сообщает РИА Новости.

Из-за аномальных морозов вся прогностическая карта предупреждений Центрального федерального округа окрасилась в оранжевый цвет. Это значит, что во всех регионах ЦФО действует предпоследний, "оранжевый", уровень погодной опасности. Как уточняет Гидрометцентр на своем официальном сайте, в Москве и Московской области предупреждение будет действовать до полуночи субботы, 7 февраля.