Панайотов не пришел на могилу Началовой в ее юбилей

31 января семья, друзья, близкие и поклонники собрались на Троекуровском кладбище, чтобы почтить память певицы Юлии Началовой. В этот день ей исполнилось бы 45 лет. Певица умерла 16 марта 2019 года в возрасте 38 лет от заражения крови и сердечной недостаточности.

Родители артистки, Виктор Васильевич и Таисия Николаевна Началовы, прибыли на погост с большими букетами белых роз. Отец артистки сообщил, что они регулярно посещают могилу. "Мы приезжаем на кладбище раз в неделю. Иногда чаще. Ухаживаем, убираемся. Зимой снег чистим", - сообщил родитель.

Неиссякающим ручейком стекались к могиле Юлии Началовой фанаты. Многие несли цветы. Ваз в итоге под все букеты не хватило. А вот близкого друга певицы, артиста Александра Панайотова, никто не заметил. По словам родных, он планировал приехать, но не решился из-за сильного мороза, передает aif.ru.

Разумеется, на кладбище приехала и единственная дочь Юлии Вера Алдонина. После смерти мамы она живет с бабушкой и дедушкой. Сейчас Вера учится на актерском факультете и поет. Однако помогать ей влиятельный дед отказался. "Я уверен, что Вера всего достигнет сама", - заявил отец Юлии Началовой.

