Садальский разнес новое детище Бузовой: "Почему нас "насилуют" второсортным кино, пением, юмором?"

Накануне, 2 февраля, поющая ведущая, звезда скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Ольга Бузова презентовала фильм, в котором сыграла главную роль. Кроме нее, в ленте приняли участие Владимир Яглыч, Вольфганг Черни, Марина Федункив, Максим Лагашкин и другие.

Поддержать Ольгу Бузову на премьере пришли такие знаменитости как Филипп Киркоров и Дмитрий Дибров. Сама поющая ведущая буквально сияла от счастья, общалась с журналистами и позировала перед фотографами. Более того, за один вечер она сменила несколько нарядов.

Однако в Сети многие отнеслись к новому детищу Бузовой с откровенной критикой и недоверием. Например, не смог промолчать известный актер Станислав Садальский.

"Почему нас "насилуют" второсортным кино, пением, юмором? Насаждается бесталанность и бездарность, которая с легкостью проникает в неокрепшие умы подростков", - с возмущением высказался артист в своем официальном телеграм-канале.

Станислав Садальский с досадой отметил, что актерскому мастерству уже учиться не надо, а фильм Ольги Бузовой охарактеризовал как продукт "для бездумного зрителя, который схавает все".

