Минкульт: Богомолов назначен ректором Школы-студии МХАТ только до выборов

Режиссер Константин Богомолов назначен с 24 января исполняющим обязанности ректора Школы-студии МХАТ только до выборов руководителя этого учебного заведения. Об этом рассказали во вторник, 3 февраля, в Министерстве культуры России.

Место ректора Школы-студии МХАТ стало вакантным после смерти прежнего руководителя Игоря Золотовицкого. Сообщение о назначении на эту должность Богомолова вызвало недовольство выпускников студии — они утверждали, что это нарушает традиции учебного заведения, поскольку назначенец не учился в этой школе, и настаивали на кандидатуре из числа мхатовцев.

Богомолов в ответ заявил, что как активно работающий режиссер заинтересован в качественной подготовке будущих актеров, поэтому может принести реальную пользу Школу-студии. Сторонники режиссера указывали на то, что под его руководством Театр на Бронной демонстрирует и художественную состоятельность, и управленческую эффективность.

В Минкульте подчеркнули, что трудовой договор с Богомоловым как с врио ректора Школы-студии МХАТ заключен на период до проведения выборов постоянного руководителя учебного заведения.

Объясняя свое решение, ведомство напомнило про послужной список Богомолова, в том числе про его почетное звание "Заслуженный деятель искусств Российской Федерации", сообщает "Интерфакс".