Девятикласник открыл огонь по учителю: что известно о ЧП в уфимской гимназии

Следственный комитет возбудил уголовное дело после стрельбы в уфимской гимназии.

Дела открыты по статьям о покушении на убийство и о халатности. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Утром 3 февраля стало известно, что ученик девятого класса пришел в гимназию №16 с травматическим пистолетом. Подросток несколько раз выстрелил в учителя, трех одноклассников и взорвал петарду.

СМИ сообщали о трех пострадавших, в их числе - учитель истории и обществознания, с которым у подростка был конфликт. Официально эта информация не подтвердилась.

В гимназию оперативно прибыли сотрудники полиции, Росгвардии и других экстренных служб. Стрелявший задержан. Мотивы его поступка выясняются.

Telegram-канал Shot сообщил, что перед нападением школьник опубликовал в соцсетях фото с оружием.