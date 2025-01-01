Подростка задержали в Архангельской области за подготовку диверсий

В Архангельской области задержан 15-летний местный житель по делу об участии в террористической деятельности и подготовке к диверсии. Об этом рассказали во вторник, 3 февраля, в пресс-службе регионального главка Следственного комитета России.

Как уточняет ведомство, юноша с конца 2025 года участвовал в деятельности международной террористической организации, запрещенной в России. Подросток за деньги по заданию куратора подыскивал исполнителей диверсий — поджогов объектов транспортной инфраструктуры Онежского района.

Сотрудники архангельского управления Федеральной службы безопасности задержали подростка, суд отправил его под арест. Ведется расследование по статьям о террористической и диверсионной деятельности, сообщается на официальном сайте СУ СКР по Архангельской области и Ненецкому автономному округу.

Ранее в России ввели пожизненные сроки для тех, кто склоняет несовершеннолетних к совершению диверсий, а за умышленные преступления диверсионно-террористической направленности, представляющие особую опасность для общества, предусмотрели уголовную ответственность с 14 лет. Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин подчеркивал, что такие меры направлены на защиту интересов России и повышение ее безопасности.

Тем временем в Министерстве внутренних дел объяснили, как не стать жертвой вербовки в интернете, где преступники нередко подыскивают исполнителей терактов и диверсий. В ведомстве подчеркнули, что при обнаружении явных признаков вербовки или давления со стороны неизвестных необходимо немедленно обратиться в правоохранительные органы.