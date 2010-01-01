Савельева откровенно рассказала про проблемы в браке с Сафоновым: "Мы все живые люди"

В 2010 году певица Александра Савельева вышла замуж за актера Кирилла Сафонова. В 2019 году у пары родился сын Леон.

Однако в последнее время в Сети ходят упорные слухи о проблемах в семье артистов. Поводом послужило то обстоятельство, что Кирилл Сафонов много времени проводит в Израиле, а Александра Савельева - в Москве. По мнению некоторых фанатов, это может свидетельствовать о разводе.

Но сама певица опровергла слухи. В новом интервью Александра Савельева отметила, что в их с Кириллом Сафоновым браке не все всегда гладко, но это совершенно естественно, передает "Вокруг ТВ".

"Я считаю, что ни один брак не может себя называть идеальным, потому что тогда бы это было что-то ненастоящее. Все-таки мы все живые люди, у нас случаются и недопонимания, и какие-то, возможно, недосказанности. Мне кажется, самый главный секрет хорошего брака — уметь слушать друг друга, понимать партнера, говорить друг другу о своих потребностях и уметь поддерживать именно тогда, когда больше всего нужна помощь", - высказала мнение певица.

Кроме того, считает Савельева, в браке паре нельзя ограничиваться только одной ролью, например, родителя. Певица уверена, что следует продолжать ходить на свидания, вручать подарки, радовать друг друга вниманием, заботой.

