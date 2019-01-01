Кремль не получал каких-либо предложений от покойного финансиста Джеффри Эпштейна о встрече с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Комментарий официального представителя Кремля последовал за публикациями о том, что обвинявшийся в торговле детьми Эпштейн хотел встретиться с Владимиром Путиным и писал об этом генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду.

Дмитрий Песков в ответ на вопрос RTVI о том, поступали ли в администрацию президента России такие запросы от Эпштейна, ответил лаконично: "Нет". Вдаваться в подробности политик не стал.

Тем временем в американском обществе растет недовольство на фоне публикации Министерством юстиции материалов по делу финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Многие недовольны тем, что эти данные так и не дали ответа на вопросы о возможной вовлеченности представителей политической элиты Соединенных Штатов в преступную деятельность Эпштейна. Сам он уже не прольет свет на ситуацию, поскольку умер в тюрьме еще в 2019 году.

Доцент Финансового университета при Правительстве России Александр Камкин подчеркнул, что изначально скандал вокруг Эпштейна был направлен против нынешнего президента США Дональда Трампа и республиканцев. Но по мере раскрытия секретов выясняется, что и верхушка Демократической партии "была вовлечена в эти процедуры".