Маск заявил о начале гражданской войны в США

Американский предприниматель Илон Маск согласился с утверждением о том, что в США началась новая гражданская война.

Так он прокомментировал публикацию портала ZeroHedge под заголовком "Пришло время принять, что гражданская война 2.0 уже началась".

"Кажется, это так", - написал он в соцсети X.

24 января в Миннеаполисе произошел очередной виток гражданских волнений после того, как сотрудник пограничной службы застрелил в городе мужчину. Аналогичный инцидент случился 7 января, когда сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля застрелили женщину в авто. Эти оба случая вызвали широкий общественный резонанс и спровоцировали критику в адрес нынешних властей США.