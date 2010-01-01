Выяснилось, как Россия отреагирует на отказ США продлить ДСНВ

Россия готова к новой реальности, которая наступит в случае завершения действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом заявил во вторник, 3 февраля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

5 февраля 2026 года истечет срок действия ДСНВ, подписанного в 2010 году на десять лет и пролонгировавшегося еще на пять лет. Осенью 2025 года президент России Владимир Путин предложил сохранить сложившийся благодаря ДСНВ статус-кво "на нынешнем достаточно турбулентном этапе". Однако американская сторона до сих пор никакого ответа не дала.

Как подчеркнул замглавы МИД Сергей Рябков, "отсутствие ответа — это тоже ответ". Москва со своей стороны сделала все необходимое, а далее "будем исходить из того, что по факту имеем", выстраивая свою линию и "строго ориентируясь на необходимость обеспечивать нашу безопасность", сообщает РИА Новости.

Этому предшествовал призыв группы конгрессменов к президенту США Дональду Трампу сотрудничать с Россией над заменой ДСНВ и провести переговоры с Китаем по контролю над вооружениями. Американские парламентарии подчеркивали, что это позволило бы предотвратить опасную и затратную ядерную гонку.

При этом зампред Совбеза России Дмитрий Медведев напомнил, что президент США Дональд Трамп критиковал ДСНВ. Однако, подчеркнул российский политик, это означает недовольство Трампа американскими переговорщиками, а не самим соглашением. Медведев также заявил, что для диалога Москвы и Вашингтона по контролю над вооружениями требуется нормализация отношений.