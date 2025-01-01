Вывоз крупных сумм из России без документов могут запретить

Физическим лицам при вывозе из России в страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) наличных средств в рублях крупными суммами, которые в эквиваленте составляют 10 тысяч долларов и более, придется раскрывать их источник.

В декабре 2025 года вице-премьер Александр Новак заявил, что в рамках плана "обеления" экономики предполагается исключить бесконтрольный вывоз из России наличных рублей, имеющих неустановленное происхождение, а также вывоз золота в слитках.

Как пишет "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник, в случае с наличными рублями ограничения будут действовать при их вывозе в страны ЕЭАС и вступят в силу с 1 сентября.

Исключение составит вывоз средств через российские международные аэропорты при надлежащем уведомлении таможенных органов, включая сведения об источнике происхождения денег и предполагаемом использовании.

Если же общая сумма вывозимых рублей превысит эквивалент 100 тысяч долларов, к уведомлению о вывозе придется присовокупить документы, подтверждающие происхождение денег.

Ранее сообщалось, что Минфин предлагает ограничить внесение наличных денег на свои вклады или счета через банкоматы суммой 1 миллион рублей в месяц. Пока никаких решений на этот счет не принималось. Источник утверждает, что в середине января предложение Минфина направили на согласование в Банк России и Росфинмониторинг.

Тем временем российские банки усилили контроль за операциями в рамках требований Банка России и Росфинмониторинга. Аналитик Гаянэ Замалеева рассказала, на что теперь обращают внимание и как добросовестным гражданам минимизировать риски блокировки карт.