Минобороны отчиталось о ночном массированном ударе по предприятиям ВПК Украины

Сегодня ночью российские военнослужащие нанесли массированный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса (ВПК) Украины.

Удары были нанесены беспилотниками и высокоточным оружием большой дальности, сообщили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга.

ВС России ударили по объектам энергетики, которые работают для нужд украинской армии.

Ранее Минобороны представило новых героев спецоперации - старшего прапорщика Евгения Козлова, который из штатного оружия сбил беспилотник под минометным обстрелом, и младшего сержанта Александра Сурганова, смог восстановить линию проводной связи и сбил два БПЛА из личного оружия.