Новый сезон патриотического проекта "Хранители истории" стартовал в Москве

Новый сезон Всероссийского патриотического проекта "Хранители истории" стартовал в Москве. Торжественная церемония состоялась в Музее Победы. На Поклонной горе собрались около ста участников "Движения Первых" и Юнармии. Они возложили цветы к монументу и заступили на Пост номер 1 у Вечного огня.

Несмотря на пронизывающий ветер и сильный мороз, на Поклонной горе собрались десятки юнармейцев и активистов "Движения Первых". Они возложили цветы и заступили на Пост номер 1 у Вечного огня, отдав дань памяти и уважения героям, павшим за свободу и независимость Отечества. Участники акции также встретились с ветеранами специальной военной операции.

Отметим, в рамках проекта "Хранители истории" школьники и студенты берут шефство над мемориалами, разрабатывают интерактивные экскурсии для сверстников, принимают участие в работе музеев. По словам организаторов, к инициативе присоединились уже более 290 тысяч человек.