Собянин: Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали соглашение о сотрудничестве двух столиц в сфере здравоохранения. Москва поможет внедрить ЕМИАС в поликлиниках Санкт-Петербурга. Кроме того, заработает система поддержки принятия врачебных решений на базе искусственного интеллекта. Что это даст и как планируют реализовывать проект?

Запись к врачу через приложение, электронная медкарта, доступная в любой поликлинике и результаты анализов онлайн. Единая медицинская информационно-аналитическая система, или ЕМИАС, стала для москвичей привычным стандартом. А теперь этот опыт перенимает северная столица. Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов подписали Соглашение о стратегическом партнёрстве в цифровизации здравоохранения. Его цель – внедрение в петербургских поликлиниках передовых московских информационных технологий.

"Мы в одновременно и в Москве, и в Санкт-Петербурге вкладываем огромные ресурсы в строительство и реконструкцию поликлиник, больниц, внедряем новые технологии, оборудование. И в современном мире, конечно, важнейшим является цифровизация этой отрасли, которая потенциально дает значительное увеличение ее эффективности. И оказания помощи гражданам. Мы на протяжении последнего десятка лет активно развиваем Единую медицинскую информационную систему в Москве. И два года назад подписали соглашение с Санкт-Петербургом о внедрении ее в стационары города", - отметил Собянин.

В Клинической ревматологической больнице №25 в Санкт-Петербурге уже работают по-новому. Врачи в планшетах сразу видят историю каждого больного. Уходит в прошлое бумажная волокита, потерянные карты и очереди в регистратуре. В системе ЕМИАС - уже более 20 стационаров города на Неве, и до конца года будут подключены еще 14.

"Количество людей, которые обращаются в поликлиническую сеть, кратно больше, чем в стационарах. Это передовой фронт борьбы за здоровье. И внедрение информационных систем в этом звене чрезвычайно сложное, требующее кропотливой работы, как с врачебным сообществом, так и внедрение сложных технологических решений", - сообщил Собянин.

"Объединение этой системы дает базу - для внедрения ее по всей стране, по всей России. Я уверен, что весь северо-запад подключится к этой системе. Потому что она действительно удобная как для пациента, так и для врачей. А самое главное, как говорит президент - это забота о наших жителях", - отметил Беглов.

Реализация проекта будет проходить в три этапа. После подготовки инфраструктуры и унификации процессов начнётся этап внедрения. Пилотными площадками станут три городские поликлиники. И уже после успешного тестирования система заработает во всём амбулаторном звене Санкт-Петербурга. Москва берёт на себя ключевую роль в технологической поддержке проекта: от закупки оборудования и адаптации системы до обучения специалистов.