Подозреваемый в убийстве девушки в Москве признал вину

Люблинский суд Москвы избрал меру пресечения в отношении 19-летнего Виктора Бугуна. Он обвиняется в убийстве своей девушки. Преступление произошло в минувшую пятницу.

Молодой человек преследовал свою возлюбленную после того, как она решила от него уйти. Парень пришёл к ней в квартиру, которую она снимала на улице Совхозная и задушил девушку. Уже на следующий день сам явился в полицию и сознался в преступлении.

В суде молодой человек прятал лицо за медицинской маской и молча смотрел в одну точку. По факту убийства возбуждено уголовное дело. Задержанного арестовали до конца марта. Погибшей было 18 лет. Олеся Ибрагимова занималась кошками и в соцсеть выкладывала видео рассказывая о своих питомцах.