Юмористка Рожкова рассказала о жестких методах Дубовицкой: "Регина за это стегала меня плеткой"

В конце 2025 года Регине Дубовицкой исполнилось 82 года, однако легендарная ведущая программы "Аншлаг" продолжает регулярно появляться на телевидении. Ей нравится ее работа. Регина Дубовицкая намерена трудиться до тех пор, пока позволяет здоровье.

По мнению юмористки Светланы Рожковой, прославленная ведущая - настоящий трудоголик. При этом у нее весьма непростой, твердый характер. "Если ей надо что-то от артиста - она это выжмет! Поэтому лучше сразу сдаться. Не то что в приказном порядке требует, нет. Она зажигает актера! Подбрасывает какие-то идеи, и ты уже вовлечен в историю, и тебе уже не вырваться. Дар у нее такой. Но Регина и себе спуску никогда не давала ни в чем. В любом состоянии работает. Мне нравится, что она очень конкретная, прямая. Если чем-то недовольна - она тебе выскажет это в лицо. Если ты что-то накосячил-напортачил - она тебя тут же высечет! Но если она тебя наказала, ты постоял в углу, вышел - все: она опять тебе мать!" - отметила Рожкова.

Она рассказала, что некоторые моменты Регина Дубовицкая ей запрещала. По словам Рожковой, тогда ее "несло", однако она этого не понимала. И тут действовала ведущая, которая жестко ставила актрису на место, передает "Мир новостей".

"Регина за это стегала меня плеткой - вырезала некоторые мои шутки. Я иногда даже говорила, что не буду больше ничего придумывать, потому что она потом все равно это вырежет. Но прошло время, дожили мы с Региной до такого момента, когда я сказала ей: "Спасибо вам, Регина Игоревна, что вы мне никогда не давали возможности опуститься до пошлятины! Низкий вам за это поклон!" - призналась актриса.

