Михаил Боярский признался, что песня "Спасибо за сына и за дочь" ему не понравилась: "Я едва не заснул"

Михаил Боярский известен не только как актер, но и в качестве певца. У прославленного артиста множество музыкальных композиций, ставших хитами на долгие годы. Это "Зеленоглазое такси", "Динозаврики", "Дрессировщик", "Спасибо за сына и за дочь".

Кстати, последняя композиция не сразу пришлась по вкусу Михаилу Боярскому. Поначалу она ему вообще не понравилась. "Виктор Резников показал мне черновой вариант песни, и я едва не заснул. Песня показалась мне заунывной. Витя говорит: "Ничего ты, Мишка, не понимаешь". Потом мы сидели с ним в студии звукозаписи, он поставил мне ее еще раз, я говорю: "Нет, Витька, чего-то тут не хватает", - рассказал Михаил Боярский.

Лишь во время работы песня ему понравилась, он "проникся". "На слух это было не совсем правильно мною воспринято. А когда песню воспроизводил через сердце, через связки - я вдруг оценил ее достоинства. И мне было очень сложно ее спеть, потому что ком в горле стоял. А потом ее полюбила вся страна, она стала незаменимой песней..." - отметил артист в беседе с "Миром новостей".

