Путин напомнил про приоритет борьбы с онкологическими заболеваниями

В России уделяется приоритетное внимание борьбе с онкологическими заболеваниями и реализуются масштабные государственные программы в этой сфере. Об этом напомнил во вторник, 3 февраля, глава государства Владимир Путин.

Президент обратился с приветствием к участникам и организаторам всероссийского информационно-просветительского проекта "Онкопатруль".

Как подчеркнул Владимир Путин, в России строятся новые и переоснащаются уже существующие онкоцентры. Широко внедряются передовые технологии, обеспечивающие современную диагностику и лечение.

Одним из важнейших направлений является активная профилактика, продвижение в обществе ценностей здорового образа жизни, воспитание у людей ответственного отношения к своему здоровью, цитирует обращение президента РИА Новости.

Ранее в России утвердили программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. В частности, увеличены объемы оказания бесплатной медицинской помощи пациентам с онкологическими заболеваниями в условиях дневных и круглосуточных стационаров.

Российские ученые создали уникальный фармацевтический препарат — первое в нашей стране иммуноинженерное средство для терапии агрессивных форм рака молочной железы. Собственные иммунные клетки пациента "перепрограммируют" таким образом, что они получают способность уничтожать опухолевые клетки в организме конкретного человека.