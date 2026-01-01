Песков не заметил аномальных морозов в Москве

Аномальных морозов в Москве не наблюдается. Такое заявление сделал во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Официальный представитель Кремля высказал неожиданную оценку на фоне того, что минувшей ночью морозы в Москве достигли 21 градуса — это самая низкая температура с начала зимы. Показания термометров остаются ниже климатической нормы на 10-12 градусов.

Однако Дмитрий Песков отказался считать такие морозы аномальными, заявив, что "просто все привыкли" к теплым зимам за прошедшие годы.

Вместе с тем политик признал, что холодное время года — это дополнительная нагрузка для систем жилищно-коммунального хозяйства. Песков заверил, что по всей стране все службы ЖКХ работают в особом режиме повышенной готовности, а "правительство уделяет этому первостепенное значение" (цитаты по РИА Новости).

В Москве и Подмосковье жители столкнулись не только с аномально низкими температурами, но и с обильными осадками. Столичный регион продолжает бороться с последствиями мощнейшего снегопада, который не прекращался трое суток. Январь 2026 года уже вошел в историю, а высота сугробов в 58 сантиметров вплотную приблизилась к историческому рекорду.