"Последние дни": изменившийся Максим Галкин* выступил с сообщением

Максим Галкин* в последнее время сильно изменился. Сбежавший из России юморист-иноагент на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" с завидной регулярностью стал хвастаться подтянутым телом и брутальным лицом.

Так, сейчас артист вместе с дочкой Лизой и сыном Гарри от Аллы Пугачевой проводит время в Куршевеле. Юморист выкладывает фотографии и видео, чем занимается на элитном курорте. Однако теперь Максим Галкин* сообщил новость. Им пора домой.

"Последние дни в Куршевеле", - коротко объявил юморист-иноагент под свежими кадрами.

Теперь пользователи Сети гадают, куда отправится Максим Галкин* с детьми. По последним данным, семейство проживает на Кипре, где артист и Примадонна купили элитную недвижимость несколько лет назад, чем обеспечили себе местные паспорта.

А до этого Максим*, Алла и дети находились в Израиле, где давно проживают родственники комедийного артиста. Правда, теплое местечко Галкину* с Пугачевой пришлось покинуть, когда обострился палестино-израильский конфликт, и семейство даже пряталось в бомбоубежище.

Лето 2025 года Примадонна вообще провела в Латвии. Говорят, местный климат как нельзя лучше подходит артистке, имеющей целый букет хронических заболеваний. А недавно и вовсе распространилась информация, будто супруги присматривают домик в Болгарии.

*включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента

