В Подмосковье предотвратили теракт на объектах энергетической инфраструктуры

В Подмосковье предотвращен теракт на объектах энергетической инфраструктуры. ФСБ задержала гражданина иностранного государства, который по заданию киевских кураторов планировал подорвать опоры ЛЭП.

Установлено, что подозреваемый посредством интернет-мессенджера был завербован запрещенной в России украинской террористической организацией, связанной с местными спецслужбами.

У злоумышленника изъяли телефон с перепиской и самодельное взрывное устройство весом 5 килограммов. После совершения диверсии кураторы обещали мужчине помочь с выездом на Украину. Возбуждено уголовное дело по 2 статьям. Задержанному грозит 20 лет лишения свободы.