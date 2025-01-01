Россия приветствует предложение президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино подумать над снятием запрета на участие российских команд в международных футбольных турнирах. Об этом рассказал во вторник, 3 февраля, представитель Кремля Дмитрий Песков.

Как заявил ранее Инфантино, отстранение футболистов и команд из России от соревнований в связи с началом спецоперации на Украине ничего не дало, этот шаг лишь породил "еще больше разочарования и ненависти".

На слова главы ФИФА истерически отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Дипломат заявил, что "моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России закончить войну".

На фоне всего этого Дмитрий Песков позитивно оценил сам факт того, что "уже появились рассуждения" о возвращении российских атлетов в мировой футбол. По мнению пресс-секретаря президента России, "об этом давно пора подумать".

В Кремле подчеркнули, что "никогда не нужно было политизировать ни спорт, ни идеи олимпизма, ни футбол тем более" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее уже появлялись признаки потепления ФИФА и УЕФА в отношении российских спортсменов, несмотря на политические факторы. В августе 2025 года Джанни Инфантино впервые за несколько лет поздравил российского футболиста с днем рождения официальным письмом. Поздравления поступили полузащитнику московского "Спартака", испанской "Сельты" и сборной России Александру Мостовому.

После смерти в ноябре 2025 года легенды советского спорта Никиты Симоняна соболезнования прислал Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), а ФИФА приспустила флаг России в Доме футбола в швейцарском Цюрихе.