Собянин объявил о начале строительства домостроительной фабрики в ТиНАО

В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику, сообщил в своем канале Сергей Собянин.
Как уточнил мэр, объект строят за счет инвестора при поддержке города.
Фабрика объединит несколько высокотехнологичных производств, добавил Собянин. Выпускать здесь будут фасады из архитектурного бетона, дерево-алюминиевые окна, железобетонные конструкции для многоквартирных домов, изделия для отделки помещений.
По словам главы города, реализация проекта позволит создать больше 500 рабочих мест.
Подробности - в посте.