Собянин объявил о начале строительства домостроительной фабрики в ТиНАО

В ТиНАО начали возводить домостроительную фабрику, сообщил в своем канале Сергей Собянин.

Как уточнил мэр, объект строят за счет инвестора при поддержке города.

Фабрика объединит несколько высокотехнологичных производств, добавил Собянин. Выпускать здесь будут фасады из архитектурного бетона, дерево-алюминиевые окна, железобетонные конструкции для многоквартирных домов, изделия для отделки помещений.

По словам главы города, реализация проекта позволит создать больше 500 рабочих мест.

Подробности - в посте.