Сергей Собянин одобрил два проекта комплексного развития территорий

Столичные власти одобрили два проекта комплексного развития территорий в Новомосковском и Юго-Восточном административных округах города, сообщил Сергей Собянин.

По словам мэра, на реорганизуемых участках запланировано строительство больше 220 тысяч квадратных метров недвижимости, включая общественно-деловые, производственные и иные объекты.

Кроме того, на заседании президиума московского правительства включили в программу реновации две новые площадки - в районах Богородское и Донской.

Подробности - в посте.