Вооруженные силы "коалиции желающих" появятся на Украине на земле, в море и воздухе сразу после заключения мирного соглашения с Россией. Такое заявление сделал во вторник, 3 февраля, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

По утверждению политика, прибывшего с визитом в Киев, "как только будет достигнуто мирное соглашение, появятся вооруженные силы, самолеты в воздухе и поддержка на море тех стран, которые согласились".

Рютте также пообещал, что государства — члены Североатлантического альянса, не принимающие участие в этом соглашении, не останутся в стороне и "будут помогать иным способом", сообщает ТАСС.

Источники ранее утверждали, что киевский режим и его западные союзники согласовали многоуровневый план поддержки потенциального мирного соглашения с Россией. В документе говорится про "скоординированный военный ответ" в случае возобновления боев российскими военными, причем предусмотрено участие военных стран Запада.

Министерство иностранных дел России напомнило, что Москва выступает категорически против размещения западных военных объектов и контингента на Украине. Также ведомство предупредило, что наше государство сочтет отправку войск стран Европы, на которой настаивает Киев, интервенцией, и прямой угрозой российской безопасности. За этим последует надлежащая реакция.