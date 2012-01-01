Вскрылись детали любовной интрижки Егора Бероева: "Алферова в церковь ходила, отмаливала мужа"

На днях Ксения Алферова и Егор Бероев подтвердили, что оформили развод. Известие произвело эффект разорвавшейся бомбы, хотя слухи о проблемах в семье артистов ходили на протяжении последних месяцев.

Поводом послужили несколько обстоятельств. В частности, 9 октября 2025 года у Егора Бероева был день рождения. Ему исполнилось 47 лет. Однако по какой-то причине Ксения Алферова не поздравила супруга в соцсетях, хотя раньше делала это регулярно. А еще, утверждали особо наблюдательные поклонники в Сети, актриса не носила обручальное кольцо. Да и в последнее время артисты перестали вместе выходить в свет.

А когда журналисты все же спросили у Ксении Алферовой, правдива ли информация о разводе, то услышали положительный ответ. Более того, актриса призналась, что последние годы оказались для нее тяжелыми.

Теперь в Сети гадают, что стало причиной развода. Некоторые интернет-пользователи предполагают, что всему виной измена. Якобы Бероев мог увлечься другой женщиной. Фанаты припомнили, как несколько лет назад, когда Егор участвовал в шоу "Ледниковый период", то будто бы закрутил роман со своей партнершей, фигуристкой Екатериной Гордеевой.

По слухам, отношения любовников были более чем серьезными, и Алферова приложила немало усилий, чтобы вернуть мужа в семью. Про эту интрижку в свое время рассказала мать актера Александра Абдулова Людмила Крайнова.

"Когда Ксюша и Егор выступали в телепроекте „Ледниковый период“, газеты много писали о романе Бероева с фигуристкой Екатериной Гордеевой. Я очень расстраивалась, переживала за Ксюшу. Решила узнать — может, журналисты все выдумали? "К сожалению, это правда, — призналась Ира (мать Ксении Ирина Алферова — Прим. ред.). — Роман у Егора был серьезный". Ксюша в церковь ходила, отмаливала мужа. Слава Богу, ей удалось сохранить семью", - сообщила Крайнова "Коллекции "Караван историй".

Однако в 2022 году Бероев и Алферова все же оформили развод. Напомним, что у пары есть дочь Евдокия, которую актеры не "светят". Девушка ведет крайне закрытый образ жизни.

