Песков и Новак опровергли отказ Индии от российской нефти

Россия не получала из Нью-Дели каких-либо сообщений об отказе от поставок российской нефти. Об этом заявил во вторник, 3 февраля, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Комментируя утверждение президента США Дональда Трампа о том, что Индия якобы подтвердила Вашингтону отказ от российской нефти, Песков отметил, что "до сих пор на этот счет каких-то заявлений из Дели мы не слышали".

Политик также подчеркнул, что Москва с уважением относится к двусторонним американо-индийским отношениям., однако "не меньшее значение мы придаем развитию нашего продвинутого стратегического партнерства с Индией".

Вице-премьер Александр Новак, в свою очередь, напомнил про востребованность российской нефти на мировом рынке. Что касается якобы отказа Индии от энергоресурсов из нашей страны, "только публичные заявления видим" (цитаты по "Интерфаксу").

Ранее российский власти выражали убежденность в том, что Индия как суверенное государство будет закупать энергоресурсы там, где ей выгодно, а не там, где указывают третьи страны. В Москве есть понимание, что Нью-Дели ради обеспечения своих экономических интересов продолжит такую линию.

Глава комитета по международным делам нижней палаты парламента Индии Шаши Тхарур назвал неуместными заявления Соединенных Штатов о решениях индийских властей относительно закупок энергетических ресурсов. По мнению политика, президент США Дональд Трамп "не должен рассказывать миру о том, что сделает Индия".