Американские войска провели учения недалеко от Калининградской области

На польском полигоне Бемово-Писке в 60 километрах от Калининградской области прошли учения американских военных. Отрабатывались действия контингента в суровых зимних условиях.

Как пишет Military Watch Magazine, подразделения ВС США, задействованные в маневрах, использовали модернизированный вариант БМП Bradley M2A3 для "наглядной демонстрации силы" вблизи российской границы.

Особое внимание в ходе учений уделялось способности держать строй, командовать войсками и управлять огневой мощью, а также оперативно устранять проблемы и неполадки, возникающие из-за сложных зимних погодных условий.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко устроил внезапную проверку боеготовности своей армии и лично утвердил ее замысел. Маневры проводили, в том числе, с учетом российского опыта российской специальной военной операции и его внедрения в войска.

Тем временем властям и населению Гренландии предписано начать подготовку к возможному американскому военному вторжению. Премьер-министр датской автономии Йенс-Фредерик Нильсен призвал готовиться к худшему сценарию. В частности, рекомендуется иметь дома запас продовольствия и предметов первой необходимости минимум на пять дней.