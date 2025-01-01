Полина Диброва сообщила о четвертом ребенке: "У меня большие планы на будущее"

Дмитрий и Полина Дибровы расстались после 16 лет брака. В сентябре 2025 года они официально оформили развод.

Красавицу жену у шоумена увел друг семьи, миллиардер Роман Товстик. Бизнесмен жил по соседству, а модель несколько лет назад стала крестной его сына. Но внезапно мужчина потерял голову от любви и ушел из семьи. Его даже не остановило наличие шестерых детей, которых ему родила супруга Елена.

Теперь влюбленные живут в особняке рядом с Дибровым и вместе воспитывают на двоих девятерых детей. Впрочем, в новом интервью Полина Диброва призналась, что готова родить еще ребенка Роману Товстику.

"Если Бог даст — с удовольствием. У меня большие планы на будущее", - интригующе сообщила Полина.

При этом она умудрилась сохранить "замечательные" отношения с бывшим мужем, известным ведущим Дмитрием Дибровым. "Мы вместе воспитываем наших детей, занимаемся планированием их жизни. Сашеньке совсем скоро поступать в университет, в следующем году он сдает ЕГЭ. Считаю, мы с Димой ювелирно сделали наш развод, благодаря чему наши дети от него не пострадали. Думаю, наш опыт можно взять в пример другим разводящимся парам как показатель, насколько важно ради своих детей и их будущего сохранять уважение между бывшими супругами", - заявила Диброва lady.mail.ru.

