Умерла диктор Светлана Жильцова

Стало известного о смерти легендарного диктора Светланы Жильцовой. Печальную новость сообщил Андрей Малахов.

"Не стало легенды: ушла Светлана Жильцова - голос и лицо эпохи, одна из самых узнаваемых дикторов Центрального телевидения", - объявил популярный телеведущий в своем официальном телеграм-канале.

Отметим, что ей было 89 лет. Что стало причиной смерти Светланы Жильцовой, пока неизвестно.

Напомним, Светлана Жильцова попала на экран на четвертом курсе института, выдержав огромный конкурс. Она вела такие программы как "КВН", "Будильник", "Веселые нотки" и "Спокойной ночи, малыши". В конце 70-х годов Светлана Жильцова вела еще одну суперпопулярную передачу "Песня года".