"Это был очень тяжелый удар для принца": появились новые данные о разводе Кейт Миддлтон и Уильяма

Пока вся Британия в шоке от вскрывшихся данных о связи Эндрю Маунтбеттен-Виндзора и его жены Сары Фергюсон c финансистом Джеффри Эпштейном, а Меган Маркл и принц Гарри планируют возвращение в Лондон, о Кейт Миддлтон и принце Уильяме практически нет новостей. Поговаривают, что пара чуть отошла от дел, так как переживает второй медовый месяц.

Прошлой весной все таблоиды трубили, что принц Уэльский нанял адвокатов, которые защищали его мать во время развода с сыном Елизаветы II. Якобы Уильям тоже подготавливал документы, чтобы расторгнуть брак. Но в последний момент принц и принцесса Уэльские все-таки смогли помириться.

Уильям всегда говорил, что развод для него — самая худшая вещь на свете, и он ни за что не хочет сам пройти через это. Даже в недавнем интервью Юджину Леви принц заявил, что намерен не повторять "тех же ошибок", что совершили его родители, король Карл III и принцесса Диана. Как известно, пара не смогла преодолеть проблемы в браке и все закончилось разрывом.

Похоже, все сказанное принцем было не для красного словца. Будущий монарх действительно намерен делать все для сохранения брака с Кейт Миддлтон. Об этом рассказал один из приближенных принца Уэльского.

"С самого раннего возраста Уильям поклялся уберечь своих детей от пережитой им травмы. Развод родителей стал очень тяжелым ударом для принца Уильяма, и ему потребовалось много времени, чтобы оправиться. Сейчас он старается обсуждать все с Кейт и детьми, не позволяя обидам накапливаться, как было у его родителей", — рассказал инсайдер.

По словам работника Кенсингтонского дворца, преодолев очередной кризис, принц и принцесса Уэльская стали больше времени проводить вместе. Так как Кэтрин из-за восстановления после лечения рака не может работать в полную силу и путешествовать, Уэльские просто наслаждаются друг другом дома.