Зеленский заявил о рекордном количестве выпущенной по Украине баллистики

Владимир Зеленский измерил температуру воздуха на Украине по Фаренгейту. Украинский лидер определил, что на улицах городов подморозило до минус 4 по этой шкале – это минус 20 по Цельсию. Этой информацией глава киевского режима поделился в Telegram.

О холоде Зеленский заговорил в связи с ночными ударами ВС России по украинской инфраструктуре. Он признал, что российские войска целенаправленно били по объектам энергетики. Украинский лидер подсчитал, что было использовано рекордное количество баллистических ракет.

Глава киевского режима заявил, что Москва согласилась на паузу в ударах вовсе не из дипломатических соображений. По словам Зеленского, Россия использовала перерыв в обстрелах только для того, чтобы накопить побольше ракет и своим ударом оставить украинцев без тепла в лютые морозы.