Школьница с ножом напала на другую ученицу в Красноярском крае

В городе Кодинск Красноярского края одна из учениц, вооруженная ножом, напала на сверстницу. Инцидент произошел во вторник, 3 февраля.

Как рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел и управлении Следкома, 14-летняя девочка набросилась на другую ученицу после конфликта с учителем, а затем попыталась ранить педагога, однако вмешались одноклассники. Обошлось без серьезных повреждений — пострадавшей ученице оказали медицинскую помощь и отпустили домой.

Как уточняет "Подъем", у школьницы произошел конфликт с учительницей химии. Девочка хотела ударить ножом именно педагога, однако на пути встала другая ученица, которая и получила ранение.

Несколько иную картину случившегося дает SHOT: после конфликта с преподавателем химии и биологии ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но женщина смогла увернуться. Тогда подросток выбежала в коридор и ранила свою сверстницу.

В Следкоме позднее уточнили, что девочка, напавшая на сверстницу, принесла с собой кухонный нож, сообщает ТАСС.

Правоохранительные органы возбудили два уголовных дела, виновницу инцидента задержали для выяснения обстоятельств. Краевое Министерство образования после ЧП пообещало, что в школе в Кодинске проведут необходимую профилактическую работу, сообщает РИА Новости.