Макрон рассказал о подготовке контактов с Путиным

Между Москвой и Парижем идут обсуждения на техническом уровне для подготовки к контактам на уровне президентов. Такое заявление сделал во вторник, 3 февраля, французский лидер Эммануэль Макрон.

По словам политика, он не оставил идею пообщаться с президентом России Владимиром Путиным и восстановить с ним диалог. Пока конкретики по срокам и формату нет, поскольку продолжается подготовка.

Макрон высказался после предупреждения главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что телефонный разговор кого-либо из европейских лидеров с Владимиром Путиным якобы пошлет "совершенно неправильный сигнал". Финский дипломат призвала Европу сначала обсудить этот вопрос при общем понимании, что подобный звонок не будет означать примирение с Россией, сообщает РИА Новости.

Ранее источники рассказали, что европейские лидеры созрели для восстановления диалога с Россией, однако боятся, что в нынешних реалиях российская сторона откажется от общения и "бумерангом вернет стратегическое поражение Европе".

Официально Еврокомиссия дистанцируется от призывов к налаживанию диалога с Россией. Официальный представитель ЕК Олоф Жилл отметил, что вероятность контактов Москвы и Брюсселя пока остается гипотетической, поэтому не нужно "спекулировать о том, кто может представлять ЕС на возможных будущих мирных переговорах".