Туск объявил о начале расследования "польского следа" в деле Эпштейна

Специальная аналитическая группа займется расследованием "польского следа" в деле уличенного в сексуальных преступлениях американского финансиста Джеффри Эпштейна. О ее создании объявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

По словам Туска, решение принято совместно министром юстиции, генпрокурором и министром-координатором спецслужб. Премьер подчеркнул: Варшава не может допустить того, чтобы какой-либо из случаев использования польских детей сетью педофилов и ее организатором Джеффри Эпштейном был упущен.

Туск сообщил, что в опубликованных Минюстом США файлах по делу Эпштейна содержатся сообщения подельников бизнесмена из Кракова о готовых к отправке польских женщинах и девочках. Публикацию свыше документов, видеороликов и снимков из досье американского финансиста и сутенера Джеффри Эпштейна, уличенного в сексуальных преступлениях, включая педофилию, в Вашингтоне завершили 30 января, передает ТАСС.