Как обманули Долину: опубликована запись разговора певицы с мошенниками

Лариса Долина стала жертвой мошенников. Певица лишилась значительной денежной суммы и квартиры в Хамовниках. Артистка поверила, что отдает нажитое непосильным трудом сотрудникам правоохранительных органов, чтобы поймать злоумышленников.

Многие не могли понять, как народная артистка России поверила в столь распространенную и элементарную мошенническую схему. Telegram-канал Mash опубликовал фрагмент аудиозаписи, на которой зафиксирован разговор Долиной с преступниками. Мошенники выложили отрывок беседы в Сеть, и заявили, что готовы продать полную аудиозапись за 850 тысяч рублей.

На записи слышно, как один из преступников представился сотрудником ФСБ. Он убеждал артистку, что неизвестные пытаются сделать ее "врагом страны" и изгоем. Мошенник внушил Ларисе Александровне, что от ее имени якобы планировались переводы в поддержку ВСУ. Псевдосиловик настаивал на важности поимки сообщников преступной группы.

Для убедительности злоумышленник ссылался на Гражданский кодекс. Он утверждал, что банк не может отменить сомнительные операции без личного участия клиента. Долину настоятельно просили помочь следствию, чтобы избежать последствий.

На записи слышно, как исполнительница хита "Погода в доме" запугана и готова выполнять команды мошенников. "У меня сейчас дома домработница, а через полчаса придет мой помощник. Но я закрылась в другой комнате, нам никто не помешает", — произнесла артистка, так как мошенник имитировал проверку безопасности линии связи и требовал полной конфиденциальности.

В итоге преступники украли у Долиной около 180 миллионов рублей, включая стоимость квартиры. Мошенники обещали аннулировать сделку с недвижимостью сразу после завершения "операции". Лариса Александровна в это поверила.

