Удар ВС России повредил крупнейшую ТЭЦ Украины

Одной из целей массированной ночной атаки ВС России в Харькове стала ТЭЦ-5 – крупнейшая на Украине теплоэлектроцентраль. Станция частично выведена из строя, сообщила пресс-служба харьковской мэрии в Telegram.

Как сказано в сообщении, в результате массированных обстрелов Харьковской области и Харькова в ночь на 3 февраля были повреждены критически важные объекты. Названы "Харьковская ТЭЦ-5", а также электроподстанции "Харьковская" и "Залютино". В Харькове объявлена чрезвычайная ситуация техногенного характера.

Отмечается, что часть оборудования серьезно разрушена. Ппрекращено теплоснабжение 929 объектов, большей частью жилых домов. Без тепла остались почти 105 тысяч абонентов, утверждают в мэрии.