ПВО отразила массированную атаку дронов ВСУ на Белгород

Силы противовоздушной обороны отразили предпринятую киевским режимом массированную воздушную атаку на российские регионы. Дежурные средства ПВО сбили за четыре часа 21 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

По данным военного ведомства, в период с 10.00 до 14.00 мск 20 дронов ВСУ перехвачены и уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один беспилотник сбит над Брянской областью.

Ранее в Минобороны сообщили об уничтожении 10 украинских беспилотных летательных аппаратов в ночь на 3 февраля. В ведомстве уточнили, что по три дрона ликвидировано над Белгородской и Орловской областями, два БПЛА сбито над Калужской областью, по одному беспилотнику уничтожено над Курской и Ростовской областями.