Сын Усольцевых связан с пропажей родителей и сестры в тайге? Вот что показала проверка у профайлера

Супруги Ирина и Сергей Усольцевы, их пятилетняя дочь и собачка пропали в конце сентября прошлого года в Красноярском крае. Они ушли в поход и перестали выходить на связь. 12 октября было объявлено о завершении активной фазы поисков. Однако недавно операцию возобновили с новой силой.

Пользователи Сети считают, что к произошедшему причастен сын Усольцевых Даниил Баталов. Якобы молодой человек странно себя ведет — ходит по различным шоу, веселится с друзьями и в целом внешне вполне спокоен.

"Я стараюсь жить дальше, этим и занимаюсь, в этом вижу смысл. Надо из любой ситуации выбираться. Я не депрессивный человек, буду продолжать жить дальше. Что мне делать? Вы считаете, что я должен сейчас?" — ответил Даниил на нападки в студии шоу "Пусть говорят".

Профайлер Роман Устюжанин решил разобраться в ситуации. Он уже много лет раскалывает с помощью полиграфа мошенников и злоумышленников, поэтому выяснить говорит ли Даниил правду, для специалиста такого уровня не составило труда.

"Я сейчас не буду интригу держать, а спрошу прямо: „Можно ли сказать, что ты имеешь прямое участие в том, что произошло: пропажу мамы, папы и сестры“, — обратился профайлер к Баталову в эфире шоу.

Даниил на это ответил: "Нет". Услышав отрицательный ответ, Устюжанин заявил, что парень не лжет. Профайлер уверен, что сын Ирины Усольцевой ничего не скрывает от следствия и реально пытается помочь найти пропавших.

"Ничего он не скрывает. Абсолютно. А то, что у него манера поведения такая, так не стоит судить субъективно по себе. У каждого человека разная модель поведения. Он не понимает, как быть здесь, ему ужасно, он переживает сильно", — отметил специалист.