Стали известны обстоятельства знакомства Трампа с Меланией

Обстоятельства знакомства действующего президента США Дональда Трампа с Меланией всплыли в опубликованных американским Минфином файлах Джеффри Эпштейна. Бывшая помощница скандально известного финансиста рассказала, что это ее шеф познакомил Трампа с его будущей женой.

Имя экс-помощницы Эпштейна не раскрывается. Отмечается, что она дала показания ФБР через неделю после ареста финансиста в июле 2019 года. Девушка была моделью до того, как приняла предложение Эпштейна перейти к нему на работу, она сотрудничала с ним с 2005 по 2006 год.

Дональд Трамп ранее открестился от скандального финансиста. Президент США заявил, что никогда не посещал его остров. Трамп подчеркнул, что никогда не дружил с Эпштейном, а финансиста обвинил в заговоре с целью нанести ущерб его президентству.