Названа причина смерти похищенного в Петербурге мальчика

Суд в Санкт-Петербурге изберет меру пресечения мужчине, который сознался в убийстве 9-летнего мальчика, пропавшего в минувшую пятницу.

Тело ребенка со связанными ногами и руками нашли в ночь на вторник в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Это место указал подозреваемый - 38-летний уроженец ЛНР. Накануне его задержали в Псковской области. А выйти на след мужчины помогли записи с городских камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как мальчик сел в его автомобиль.

В Следственном комитете заявили, что ребенок погиб в машине после удара в голову. Подозреваемый и ранее имел проблемы с законом, а также был знаком с жертвой. Есть вопросы и к семье, в которой воспитывался убитый ребенок.