Попавшая в больницу Ира Пинчук воссоединилась с Араем Чобаняном: приехал с огромным букетом и дежурит у кровати

Звезды "Дома-2" Ира Пинчук и Арай Чобанян развелись в сентябре прошлого. Семья распалась после того, как мужчина попался на изменах.

Ира узнала о том, что муж ей не верен после празднования дня рождения. Пинчук в феврале закатила роскошную вечеринку и гуляла с друзьями два дня. А потом хакеры украли соцсети Чобаняна и слили все его переписки в Сеть. Разразился скандал, Пинчук рыдала и говорила, что не знает, как ей жить.

Бывшая участница реалити так и не смогла смириться с крахом брака, хотя прошел уже год. Ира второй раз оказалась в клинике, где проходит лечение от депрессии. Пинчук потребовалась госпитализация, так как после отдыха с детьми в Дубае ее состояние резко ухудшилось, у Ирины произошел нервный срыв.

Внезапно в палату к звезде "Дома-2" нагрянул ее бывший муж. Арай не нашел лучше случая, чтобы попытаться помириться с женой. Чобанян заявился с пакетом продуктов и огромным букетом роз.

"Эскортницы, тут чей-то клиент потерялся дверью и зашел вместо массажистки ко мне в палату!" — пошутила Ирина, показав посетителя.

Пинчук дала понять бывшему мужу, что его присутствие нежелательно. Но Арай не послушал и остался дежурить у ее кровати. "Ты лежишь в больнице по определенной причине. Эта причина: „На, держи цветы“", — поделилась звезда "Дома-2".

Ирина отметила, что не простила Арая. Но продолжает общаться с ним ради общих детей. Когда поклонники пары завалили Пинчук вопросами, живут ли они снова вместе, девушка ответила, что с Чобанянон они воссоединились лишь как родители.

"Так, девочки! Кто не понял — я и Арай не вместе и никогда не будем существовать как муж и жена. У меня на него элементарные человеческие обиды", — подчеркнула Ира.

Больше новостей о звездах читайте на сайте ТВ Центр: Шоу-бизнес >>