Швеция и Дания решили закупить системы ПВО для Украины

Швеция и Дания решили усилить противовоздушную оборону Украины на фоне продолжающихся ударов по инфраструктуре. Как сообщило агентство Reuters, они закупят системы ПВО для Киева на 290 миллионов долларов.

Российская армия в ночь на 3 февраля нанесла массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. Об этом сообщили в Минобороны России. Украинские источники, в свою очередь, информировали о поражении крупных ТЭЦ в Киеве, Харькове и Виннице.

Как сообщается, проплаченная Стокгольмом и Копенгагеном поставка призвана усилить противовоздушную оборону Украины. Основную часть финансирования возьмет на себя Швеция, вклад Дании составит около 55 миллионов долларов. Подсчитано, что выделенных средств достаточно для формирования одного батальона ПВО.