Рютте призвал страны НАТО "порыться в запасах" в поисках оружия для Украины

Странам НАТО следует покопаться в запасах и найти оружие для Киева. С такой рекомендацией членам Североатлантического альянса обратился его генеральный секретарь. По словам Марка Рютте, натовцы делают много, но Украине надо намного больше.

Генсек отметил, что НАТО работает над этим вопросом в срочном порядке. Альянс намерен обеспечить доставку как можно большего количества оружия - и как можно быстрее, передает РИА Новости.

Рютте ранее посетовал, что не все страны НАТО хотят закупать у США оружие для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List. Он указал, что некоторые члены альянса вносят существенный вклад в инициативу – тогда как другие не делают ничего.